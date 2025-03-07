11 صورة لقصة كبير مشجعي الأهلي مع نجوم الكرة المصرية

كتب - نهى خورشيد:

مع ألبوم صور وذكريات قديمة ، حكي حربي الملقب بي "كبير مشجعي النادي الأهلي" حكايته السابقة مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء بجانب رأيه في المدربين الذين تولوا تدريب الأحمر.

وقال حربي في تصريحات خاصة "لمصراوي" الكابتن محمود الخطيب يتمتع بعلاقات قوية مع جميع نجوم الكرة المصرية، حيث قال: "ما زلت أتذكر عندما كنت في الإسكندرية لحضور عزاء الكابتن بوبو، وجدت بيبو واقفًا منذ بداية العزاء حتى نهايته، بيبو عندما يذهب لتقديم واجب العزاء لأحد أصدقائه المقربين، لا يجلس بل يظل متواجدًا طوال الوقت".

وأضاف :" في نادي الزمالك، كان أعز أصدقائي هو الكابتن حسن شحاتة، يليه الكابتن حلمي طولان، حيث كنت على علاقة قوية بهما، أما في النادي الأهلي، فالكابتن محمود الخطيب هو الأخ الأكبر والأقرب للكابتن حسن حمدى وياسين منصور".

عن الكاريزما التي يتمتع بها الخطيب، قال :" يمتلك كاريزما محبوبة من الجميع، فهو شخصية تحظى بحب واحترام الجميع، سواء كانوا يشجعون الأهلي أو الزمالك، الأبيض أو الأحمر".

وفي حديثه عن المدربين أوضح: "من وجهة نظري، أي مدرب قاد النادي الأهلي كان من أبناء القلعة الحمراء، لكن على مدار التاريخ، لم يأتِ مدرب أفضل من الكابتن محمود الجوهري في الكرة المصرية لقد كان جنرالًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ليس فقط في كرة القدم، بل في الأخلاق والحق أيضًا، ولو كنا قد استمررنا على رؤيته المستقبلية، لكانت مصر اليوم أعظم دولة أفريقية في كرة القدم".

وتابع عن مسيرة الجوهري خارج مصر: "للأسف، الجوهري تعرض لحروب داخلية حتى غادر مصر وانتقل إلى الأردن، وهناك صنع اسمًا كبيرًا لكرة القدم الأردنية في آسيا. هو من قاد الأردن لمنافسة إيران على التأهل لكأس العالم".

وعند سؤاله عن المقارنة بين مدربين الأهلي، قال: "بالنسبة لي، لا مانويل جوزيه ولا مارسيل كولر البعض يعتبر جوزيه أسطورة بسبب جماهير النادي الأهلي ومجلس إدارته، لكنني أرى الأمر مختلفًا، النادي الأهلي كان يوفر له كل شيء "لبن العصفور"، وكان من الطبيعي أن يحقق البطولات والدليل على ذلك أنه فشل ثلاث مرات خارج الأهلي، في إيران، والسعودية، وأنجولا".

وأكمل:" أما كولر، فهو مدرب جيد ولكن بمستوى متوسط، في رأيي، الأسطورة الحقيقية التي أخطأ الأهلي في رحيله كان الإسباني خوان كارلوس جاريدو، ولو كان موجودًا اليوم مع هذا الجيل، لصنع بطولات وقدم كرة عالمية".

وواصل كبير مشجعي الأحمر:" كذلك، المدرب الألماني فايتسا كان مميزًا ولكنه لم يأخذ فرصته كاملة، أما رينيه فايلر، فقد رحل سريعًا، بينما موسيماني أضرّ الأهلي كثيرًا".

واختتم تصريحاته قائلًا:"موسيماني ظالم كان السبب في رحيل ناصر ماهر، كما كان وراء رحيل أجاي بعد مشكلة مع كهربا، فضلًا عن إبقاء حسام حسن على دكة البدلاء فقط من أجل الاعتماد على ميكيسوني".