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ناصر منسي يوجه رسالة خاصة إلى والدته

09:25 م الخميس 06 مارس 2025

ناصر منسي

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كتب - نهى خورشيد

وجه ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة خاصة إلى والدته مشاركاً متابعيه بصورة تجمعه بها.

ونشر منسي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة مع والدته مع تعليق:" أحلى حاجة في حياتي ربنا يبارك في عمرك ويخليكي ليا يارب".

وفي سياق منفصل، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مساء اليوم الخميس مواعيد مباريات الدوري الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز، إذ يلتقي الفريق الكروي بنادي الزمالك بغريمه التقليدي الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، في لقاء القمة والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

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