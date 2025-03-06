ستوري نجوم كرة القدم..صلاح وإليوت.. احتفال بن شرقي.. مروان عطية وزوجته

كتب- محمد عبدالهادي:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

شارك محمد صلاح نجم فريق ليفربول متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" صورة له رفقة زميله هارفي إليوت وذلك بعد الفوز على باريس سان جيرمان.

وحرص المهاجم النرويجي ايرلينج هالاند على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" بصورة له خلال تدريبات الفريق.

ومن جانبه نشر عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" صورة له رفقة زملائه بالفريق خلال التدريبات.

كما شارك البرازيلي فينيسيوس جونيور متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" صورة له خلال قيامه بعمليات الاستشفاء.

وشارك النجم العالمي كريستيانو رونالدو متابعيه بصورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، في تدريبات الفريق.

كما نشر نبيل عماد دونجا عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" صورة لزميله محمود شيكابالا لتهنئته بعيد ميلاده".

من جانبه شارك مروان عطية لاعب النادي الأهلي متابعيه بصورة لمنشور زوجته بعدما هنأته بهدفه في شباك طلائع الجيش وكتب عليها "رزقي الحلو".

ونشر جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة رفقة جهازه الفني.

وشارك نيمار دي سيلفا لاعب سانتوس البرازيلي متابعيه عبر حسابه علي موقع التواصل "انستجرام" صورة له وهو يظهر بنيولوك جديد معلقًا عليها بإيموشن ضحك.