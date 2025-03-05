مكتشف شيكابالا يكشف لمصراوي أسرار أول أيامه بنادي الزمالك

كتب - يوسف محمد:

يحتفل اليوم "أباتشي" الفارس الأبيض والكرة المصرية محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعيد ميلاده الـ39.

ولا يمكن أن يختلف الجميع زملكاوي أو أهلاوي، على الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها "الأباتشي"، مما جعله واحد من الذين يترقب الجميع، ظهورهم في الملعب لمشاهدة مهارة نادرة ويصعب على الكثير من اللاعبين تقديم مثلها في الملعب.

وعرف شيكابالا بموهبته الكبيرة، منذ طفولته مما جعل مدربي قطاع الناشئين بنادي الزمالك يتوجهون إلى أسوان فور رؤيته للمرة الأولى في تدريبات الفارس الأبيض، لإنهاء كافة إجراءات انضمامه، مثلما كشف لنا حسن بصري مكتشف شيكابالا في قطاع الناشئين.

صدفة قادت شيكابالا إلى الزمالك

وقال حسن بصري في تصريحات خاصة لمصراوي: "انضمام شيكابالا إلى نادي الزمالك كان بمثابة صدفة، حيث أن اللاعب كان في مدرسة الموهوبين في القاهرة، كان يتواجد في منزل أحد زملائه بالمدرسة، الذي كان في الوقت نفسه يلعب في نادي الزمالك، ويسمى أحمد إبراهيم".

وأضاف: "جاء شيكابالا إلى الزمالك رفقة أحمد، طلب مني زميله أن ينزل شيكابالا التدريب مع لاعبي الفريق، وفور نزوله إلى أرضية الملعب، رأيت لاعب مثل الصاروخ في الملعب، يملك موهبة تمكنه من المرور وترقيص أي لاعب على أرضية الملعب، قمت بالذهاب له فورا وسألته عن عمره فأخبرني بأنه من مواليد 19986".

وتابع: "في ذلك الوقت كنت أتولى تدريب فريق 1987 بنادي الزمالك، الكابتن سعيد الجدي هو من يتولى تدريب فريق 86، وقمت بالحديث مع الراحل الكابتن سعيد عن اللاعب وموهبته الكبيرة، وقاموا سريعا بالذهاب إلى أسوان لإنهاء إجراءات ضم اللاعب، خاصة وأنه منذ طفولته وهو يتمتع بموهبة مبهرة".

وأكمل: "الكابتن سعيد الجدي، بعد انضمام شيكابالا إلى فريق مواليد 86، تولى تدريبه وكان بمثابة والده الروحي في الفريق، خاصة وأنه كان مؤمن بموهبته بدرجة كبيرة ومميزة، من الصعب تكرار موهبة شيكابالا".

وواصل: "شيكابالا كان بإمكانه الاحتراف في أقوى وأفضل الدوريات في العالم، خاصة، وأن الجميع في مختلف الأندية التي لعب بها شيكابالا، كانوا يؤمنون بشكل كبير بموهبة اللاعب الكبيرة، عدم استمراره في الاحتراف بشكل كبير أمر لا يعيبه أو يضع عليه أي ضغوط أو مشكلات، بل من الممكن أن تعود في بعض الأوقات إلى البيئة التي كان يتواجد فيها اللاعب في ذلك الوقت".

دور شيكابالا داخل نادي الزمالك

وعن دور شيكابالا في الزمالك قال بصري: "لولا وجود شيكابالا في فترة معينة داخل نادي الزمالك، كان من الممكن أن تكون الأمور أسوأ بشكل كبير، فهو نجح في الحفاظ على وضعية نادي الزمالك في بعض الأوقات، خلال مرور الفريق بأوقات صعبة، فكان هو مفتاح اللاعب والفوز في فترة من الفترات".

وأردف: "في بعض الأوقات الجماهير كان تأتي إلى المباريات لمتابعة شيكابالا والاستمتاع بموهبته، شيكابالا قائد بكل المقاييس، وموهبة يكابالا تظهر من خلال إطلاق اسمه على الكثير من اللاعبين في الدوري، للتعبير عن الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها هذا اللاعب".

واستمر بصري في الحديث عن شيكابالا قائلا: "شيكابالا من أجمل وأطيب الشخصيات، التي يمكن أن يتعامل معها أي شخص، لا يمكن أن ينسى أي شخص موقف شيكابالا بعد أحداث بورسعيد وظهوره على قناة الأهلي".

واختتم بصري تصريحاته، بتهنئة شيكابالا بمناسبة عيد ميلاده، قائلا: " كل سنة وانت طيب يا شيكابالا، أتمنى لك التوفيق وتستمر في إمتاع الجماهير كما اعتادو منك".

أقرأ أيضًا:

"كل سنة وأنتى بتصري على الغلط".. رسالة كوميديا من شريف إكرامي في عيد ميلاد شقيقته

"عافر حلمك يستاهل".. والد نجم الأهلي يوجه رسالة تحفيزية له بعد استبعاده من قائمة الأهلى اليوم