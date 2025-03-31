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"كحك وحمام سباحة واحتفالات مع زوجاتهم".. كيف قضي نجوم الرياضة صباح عيد الفطر

03:19 م الإثنين 31 مارس 2025
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    عمر الساعي
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    عمر الساعي مع والدته
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    عبد الله السعيد
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    عمر الساعي مع خطيبته
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    لاعبي الأهلي
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    عمرو بركات
  • عرض 25 صورة
    عمر الساعي وعائلته
  • عرض 25 صورة
    لاعبي النادي الأهلي 1
  • عرض 25 صورة
    رامي صبري وزوجته
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 25 صورة
    احتفال إسلام محارب بعيد الفطر مع عائلته
  • عرض 25 صورة
    احتفال إسلام محارب بعيد الفطر مع عائلته
  • عرض 25 صورة
    احتفال إسلام محارب بعيد الفطر مع عائلته
  • عرض 25 صورة
    زوجة أشرف داري تحتفل بعيد الفطر
  • عرض 25 صورة
    زوجة أشرف داري تحتفل بعيد الفطر
  • عرض 25 صورة
    زوجة أشرف داري تحتفل بعيد الفطر
  • عرض 25 صورة
    زوجة أشرف داري تحتفل بعيد الفطر
  • عرض 25 صورة
    زوجة أشرف داري تحتفل بعيد الفطر
  • عرض 25 صورة
    احتفال مروان عطية وزوجته بعيد الفطر (5) (1)
  • عرض 25 صورة
    احتفال مروان عطية وزوجته بعيد الفطر (3) (1)
  • عرض 25 صورة
    احتفال مروان عطية وزوجته بعيد الفطر (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    احتفال مروان عطية وزوجته بعيد الفطر (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    احتفال إسلام محارب بعيد الفطر مع عائلته
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كتب- نهى خورشيد:

ملأت اللحظات السعيدة والتجمعات العائلية الساعات الأولى لنجوم كرة القدم المصرية من أول أيام عيد الفطر المبارك.

وحرص عدد كبير من اللاعبين المصريين على مشاركة متابعيهم وجماهيرهم، بالساعات الأولى من احتفالهم بعيد الفطر، سواء مع زوجاتهم أو عائلاتهم أو أصدقائهم.

وسيطرت الطقوس المغربية على احتفال أشرف لاعب النادى الأهلى، خاصة بعد ظهوره بالقفطان رفقة زوجته وأبنائه وعدد من أسرته، وعلى الطريقة المصرية نشر عمر الساعي مجموعة من الصور مع والديه وخطيبته من صلاة العيد موجهاً لهم رسائل خاصة.

واختلفت احتفالات اللاعبين، إذ قضي رامي صبري نجم فاركو وزوجته الساعات الأولى من العيد بحمام السباحة بنشر صورة على أنغام أغنية:"العيد فرحة".

ورغم سفر بعثة الكرة بنادي الزمالك لخوض مواجهته الأفريقية ودخول لاعبي الأهلي معسكر، حرصوا على التقاط بعض الصور صباح العيد معاً، ونشر إمام عاشور صورة خلال حديثه مع صديقه المقرب محمود عبدالمنعم كهربا نجم الاتحاد الليبي.

أما بعثة الزمالك، فشارك عبدالله السعيد صورة لعلبة الكحك من داخل معسكر الأبيض.

وأخيراً احتفل كلا من مروان عطية نجم النادي الأهلي، وإسلام محارب لاعب طلائع الجيش بأول أيام العيد من زوجاتهم بإلتقاط مجموعة من الصور بعد انتهاء الصلاة.

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عيد الفطر المبارك احتفال لاعبي كرة القدم بمناسبة عيد الفطر عبد الله السعيد النادي الأهلي محمد صلاح
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