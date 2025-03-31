كتب- نهى خورشيد:

ملأت اللحظات السعيدة والتجمعات العائلية الساعات الأولى لنجوم كرة القدم المصرية من أول أيام عيد الفطر المبارك.

وحرص عدد كبير من اللاعبين المصريين على مشاركة متابعيهم وجماهيرهم، بالساعات الأولى من احتفالهم بعيد الفطر، سواء مع زوجاتهم أو عائلاتهم أو أصدقائهم.

وسيطرت الطقوس المغربية على احتفال أشرف لاعب النادى الأهلى، خاصة بعد ظهوره بالقفطان رفقة زوجته وأبنائه وعدد من أسرته، وعلى الطريقة المصرية نشر عمر الساعي مجموعة من الصور مع والديه وخطيبته من صلاة العيد موجهاً لهم رسائل خاصة.

واختلفت احتفالات اللاعبين، إذ قضي رامي صبري نجم فاركو وزوجته الساعات الأولى من العيد بحمام السباحة بنشر صورة على أنغام أغنية:"العيد فرحة".

ورغم سفر بعثة الكرة بنادي الزمالك لخوض مواجهته الأفريقية ودخول لاعبي الأهلي معسكر، حرصوا على التقاط بعض الصور صباح العيد معاً، ونشر إمام عاشور صورة خلال حديثه مع صديقه المقرب محمود عبدالمنعم كهربا نجم الاتحاد الليبي.

أما بعثة الزمالك، فشارك عبدالله السعيد صورة لعلبة الكحك من داخل معسكر الأبيض.

وأخيراً احتفل كلا من مروان عطية نجم النادي الأهلي، وإسلام محارب لاعب طلائع الجيش بأول أيام العيد من زوجاتهم بإلتقاط مجموعة من الصور بعد انتهاء الصلاة.

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