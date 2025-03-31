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6 صور ترصد احتفال مروان عطية وزوجته بعيد الفطر المبارك

02:24 م الإثنين 31 مارس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    احتفال مروان عطية وزوجته بعيد الفطر
  • عرض 6 صورة
    احتفال مروان عطية وزوجته بعيد الفطر
  • عرض 6 صورة
    احتفال مروان عطية وزوجته بعيد الفطر
  • عرض 6 صورة
    احتفال مروان عطية وزوجته بعيد الفطر
  • عرض 6 صورة
    احتفال مروان عطية وزوجته بعيد الفطر
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كتب - يوسف محمد:

حرصت سلمى صقر زوجة نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر مروان عطية، على الاحتفال بعيد الفطر المبارك رفقة زوجها.

ونشرت سلمى صقر، عدد من الصور رفقة زوجها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت: "عيد مبارك".

ويحتفل الشعب المصري اليوم الإثنين الموافق 31 مارس الجاري، بحلول أول أيام عيد الفطر المبارك.

وعلى الجانب الآخر، يخوض مروان عطية رفقة النادي الأهلي غدا، مباراة هامة حينما يواجه الهلال السوداني، في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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احتفال مروان عطية وزوجته بعيد الفطر مروان عطية النادي الأهلي الأهلي والهلال السوداني عيد الفطر المبارك
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