كتب - يوسف محمد:

احتفل نجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي مصطفى محمد، بعيد الفطر المبارك، من خلال نشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر مهاجم منتخب مصر، صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة أبنائه وكتب عليها: "عيد سعيد علينا كلنا، كل عام وانتم بالخير والسعادة والهناء إن شاء الله".

ويحتفل الشعب المصري اليوم الإثنين الموافق 31 مارس الجاري، بحلول أول أيام عيد الفطر المبارك.

وخاض اللاعب صاحب ال 27 عاما، خلال الموسم الحالي رفقة فريق نانت 26 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

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