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محمود كهربا يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك

11:34 ص الإثنين 31 مارس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 12 صورة
    كهربا
  • عرض 12 صورة
    كهربا
  • عرض 12 صورة
    امام عاشور وكهربا
  • عرض 12 صورة
    امام عاشور وكهربا
  • عرض 12 صورة
    امام عاشور وكهربا
  • عرض 12 صورة
    امام عاشور وكهربا
  • عرض 12 صورة
    محمود عبدالمنعم كهربا
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    كهربا
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كتب - يوسف محمد:

هنأ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الليبي، الشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونشر كهربا، عدد من الصور رفقة مجموعة من زملائه بالفريق، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكتب: "كل عام وأنتم بألف خير، عيدكم مبارك".

ويحتفل الشعب المصري اليوم الإثنين الموافق 31 مارس الجاري، بعيد الفطر المبارك وسط حالة من البهجة والسرور على جميع المصريين.

ويعيش النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا موسما مميزا، رفقة فريق الاتحاد الليبي بعدما انتقل إليه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، شارك معه حتى الآن في 7 مباريات، ساهم خلالهم في 9 أهداف بتسجيل 6 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

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محمود كهربا عيد الفطر المبارك تهنئة كهربا بمناسبة عيد الفطر محمود عبد المنعم كهربا
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