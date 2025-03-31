محمود كهربا يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك

كتب - يوسف محمد:

هنأ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الليبي، الشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونشر كهربا، عدد من الصور رفقة مجموعة من زملائه بالفريق، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكتب: "كل عام وأنتم بألف خير، عيدكم مبارك".

ويحتفل الشعب المصري اليوم الإثنين الموافق 31 مارس الجاري، بعيد الفطر المبارك وسط حالة من البهجة والسرور على جميع المصريين.

ويعيش النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا موسما مميزا، رفقة فريق الاتحاد الليبي بعدما انتقل إليه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، شارك معه حتى الآن في 7 مباريات، ساهم خلالهم في 9 أهداف بتسجيل 6 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:

بعد تعديل قرارات انسحاب الأهلي.. ظهور مفاجئ لنجم الزمالك السابق مع مرتضى منصور

محمد صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك