عمر مرموش يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك

كتب - يوسف محمد:

هنأ نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي عمر مرموش، الشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونشر النجم المصري، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "عيد مبارك، كل سنة وأنتم طيبين".

ويحتفل الشعب المصري اليوم الإثنين الموافق 31 مارس الجاري، بعيد الفطر المبارك وسط حالة من البهجة والسرور، التي تغمر وتعم على كل المصريين.

وكان مرموش، قاد فريقه مان سيتي أمس لتحقيق الفوز على حساب بورنموث في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في لقاء شهد تسجيل نجم المنتخب الوطني الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

وكان مرموش انضم إلى فريق مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 75 مليون يورو مع وجود 5 مليون يورو متغيرات وإضافات.

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