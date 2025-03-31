محمد صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك

كتب - يوسف محمد:

هنأ النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونشر النجم المصري، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد علينا كلنا".

ويحتفل الشعب المصري اليوم الإثنين الموافق 31 مارس الجاري، بحلول عيد الفطر المبارك.

ويستعد النجم المصري لملاقاة فريق إيفرتون مع فريقه ليفربول، يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويذكر أن صاحب ال 32 عاما، يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي برصيد 27 هدفا وبفارق 6 أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلينج هالاند لاعب مان سيتي برصيد 21 هدفا.