ستوري نجوم كرة القدم.. رسالة مؤثرة للاعب الأهلي.. وتدريبات شاقة لمحمد صلاح

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول شارك متابعيه بقيامه بتدريبات قاسية خلال الفترة الجارية، فيما شارك كهربا المحترف المصري بالدوري الليبي متابعيه جانبًا من قراءته للقرآن الكريم بجانب صورة له من تسجيله آخر أهدافه مع فريقه.

ونشر لاعب الأهلي كوكا رسالة مؤثرة بخصوص قضاء العيد بدون والده الراحل، فيما نشر المحترف الفلسطيني وسام أبو علي صورة من قدوم شقيقته إلى القاهرة، كما شارك النجم المصري بصفوف مانشستر سيتي عمر مرموش متابعيه صورة من احتفاله بهدفه في مرمى بورنموث بكأس الاتحاد الإنجليزي بجانب تهنئته لمتابعيه بعيد الفطر.

وشارك أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك متابعيه صورة من مغادرته مع بعثة ناديه لجنوب أفريقيا؛ استعداداً لمواجهة ستيلينبوش بربع نهائي الكونفدرالية.