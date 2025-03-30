كتب - يوسف محمد:

تحدث نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمود أبو الدهب، عن طقوسه وعاداته خلال أيام العيد المبارك، بالإضافة إلى أهم المباريات التي خاضها في العيد.

وقال أبو الدهب في تصريحات خاصة لمصراوي: "يوم العيد أمارس الطقوس المعتادة التي يقوم بها كل المصريين، وهى أداء صلاة العيد، ثم التجمع مع العائلة".

وأضاف: "أمتلك العديد من الذكريات الرائعة في مجال كرة القدم خلال أيام العيد، شاركت في العديد من المباريات في أيام العيد، من أهمهم مباراة في بطولة أفريقيا خلال فترة تواجدي مع النادي المصري، وتمكنا خلالها من تحقيق الفوز، والصعود إلى قبل نهائي البطولة وواجهنا فريق الأفريقي التونسي في نصف النهائي".

وتابع: "وبعد انتقالي إلى النادي الأهلي، لعبت العديد من المباريات خلال أيام العيد، إلا أن أبرز ذكرياتي كانت التتويج ببطولة النخبة العربية، التي أقيمت في المغرب عام 1998 والتي تعد من أجمل ذكرياتي مع الفريق".

وأكمل: "كنا نحرص خلال المباريات التي نخوضها يوم العيد، أن نقوم بتعويض عدم التواجد مع الأسرة في المنزل، بتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير".

واختتم أبو الدهب تصريحاته: "هناك فارق كبير بين يوم العيد خلال فترة تواجدي في الملعب، وعقب اعتزالي كرة القدم، في فترة اللعب نكون دائما في معسكرات، حتى صلاة العيد نؤديها معا كلاعبين في المعسكر ولكن كل هذه الأمور تتبدل وتزول بعد تحقيق الفوز والتتويج بالبطولات".

ويحتفل الشعب المصري غدا الإثنين الموافق 31 مارس الجاري، بحلول أول أيام عيد الفطر المبارك.

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