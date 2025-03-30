زكي عبد الفتاح لمصراوي: "غزل المحلة صنع تاريخي وفضله على عائلتى وأقدر النادي الأهلي"

كتب - نهى خورشيد

قد تكون علاقة اللاعبين بأنديتهم عميقة ومليئة بالذكريات، سواء الصعبة أو السعيدة، وينطبق الأمر ذاته على المدربين الذين يرتبطون بالفرق التي درّبوها أو لعبوا ضمن صفوفها.

ورغم أن تجربة زكي عبد الفتاح الأشهر كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن ارتباطه الشديد بنادي غزل المحلة، الذي نشأ فيه منذ الصغر، ترك بصمة لا تُنسى في مسيرته وحياته.

ويروي عبدالفتاح لمصراوي، عن أقرب الأندية لقبله، موضحاً هوية النادي الأكثر احترافية في مصر بالوقت الأخير.

وقال، بالطبع، أقرب الأندية إلى قلبي على المستوى المحلي هو نادي غزل المحلة، فهو نادٍ له فضل كبير عليَّ، وعلى عائلتي بأكملها، بما في ذلك شقيقي "نادي له فضل علي وعلى أخويا وعلى أهلي كلهم".

وأضاف، لولا نادي المحلة، لما كنت لأصل إلى ما أنا عليه اليوم، ولما كنت الآن في الولايات المتحدة، وربما لم يكن أحد ليعرف عني شيئًا "ما كنتش زماني بتكلم معاك دلوقتي"، لا أعلم ما كان يمكن أن يكون مصيري، ولذلك، فإنني أضع فضل هذا النادي على رأسي وأقدّره دائمًا.

وتابع، أما في مصر، فإن النادي الذي أكنّ له احترامًا كبيرًا، ليس فقط على المستوى الرياضي ولكن أيضًا من حيث الاحترافية في إدارته، هو النادي الأهلي، أنا أحب نادي المحلة، لكنني أُقدّر وأحترم إدارة النادي الأهلي، نظرًا لكونه النادي الأكثر احترافية في مصر.

وواصل، أما في الولايات المتحدة، فإن أقرب نادٍ إلى قلبي هو لوس أنجلوس جالاكسي، لأنه كان بوابتي الأولى إلى عالم كرة القدم هنا، وهو النادي الذي قدمني للجمهور الأمريكي.

وأتم، ورغم أنني بدأت مسيرتي مع نادي لوس أنجلوس في دوري الدرجة الثانية، إلا أننا نجحنا في الصعود إلى الدوري الممتاز، وكنت جزءًا من هذا المشوار منذ انطلاق الدوري الأمريكي للمحترفين عام 1996 وحتى 2005، حيث قضيت معه عشرة مواسم، مما يجعله النادي الأقرب إلى قلبي في الولايات المتحدة.