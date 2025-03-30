كتب - يوسف محمد:

تفاعل نجم النادي الأهلي السابق والمدرب العام للنادي الأهلي السابق أيضًا ضياء السيد، مع تصريحات حسام حسن المدير الفني للفراعنة، بشأن إمكانية انضمام أحمد حجازي إلى المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

ونشر ضياء السيد، صورة له رفقة أحمد حجازي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، وكتب عليها: "من أفضل مدافعي مصر وإن شاء الله هيلعب في كأس العالم".

وكان حسام حسن، قد حل أمس السبت ضيفا على برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال، أدلى خلالها بالعديد من التصريحات التي أثارت الكثير من الأزمات.

وقال حسن خلال ظهوره في البرنامج، عند سؤاله عن مدى إمكانية ضم أحمد حجازي إلى المنتخب خلال الفترة المقبلة، ليرد الأخير بإن نسبة انضمام اللاعب إلى المنتخب تصل إلى 1% فقط.

وفور عرض الحلقة، قام حجازي بنشر صورة لقميصه مع المنتخب الوطني ردا على تصريحات حسام حسن وعليه رقم 100 في إشارة إلى عدد مبارياته مع المنتخب، وكتب: "أقسم بالله لو معاك 0%".

من افضل مدافعي مصر و ان شاء الله هيلعب في كاس العالم @Hegazi pic.twitter.com/B1RqQXSnPH — Diaa Elsayed (@diaaelsayed) March 29, 2025

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