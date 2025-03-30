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"إن شاء الله في كأس العالم".. تعليق مثير للجدل من ضياء السيد على تصريحات حسام حسن عن أحمد حجازي

12:43 ص الأحد 30 مارس 2025
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    حسام حسن
  • عرض 23 صورة
    حسام حسن ونوال الزغبي ورامز جلال
  • عرض 23 صورة
    حسام حسن في احد فقرات برنامج رامز ايلون مصر
  • عرض 23 صورة
    حسام حسن ورامز جلال
  • عرض 23 صورة
    حسام حسن ونوال الزغبي ورامز جلال
  • عرض 23 صورة
    حسام حسن ورامز جلال
  • عرض 23 صورة
    رامز جلال وحسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 23 صورة
    حسام حسن في احد فقرات برنامج رامز ايلون مصر
  • عرض 23 صورة
    حسام حسن في برنامج رامز ايلون مصر
  • عرض 23 صورة
    حسام حسن في برنامج رامز ايلون مصر
  • عرض 23 صورة
    حسام حسن
  • عرض 23 صورة
    حسام حسن في برنامج رامز ايلون مصر
  • عرض 23 صورة
    ضياء السيد
  • عرض 23 صورة
    ضياء السيد يتقدم جنازة العامري فاروق
  • عرض 23 صورة
    ضياء السيد
  • عرض 23 صورة
    ضياء السيد ووائل جمعة
  • عرض 23 صورة
    ضياء السيد
  • عرض 23 صورة
    منة طارق وهيام أحمد وإيمان حسن وتريزيجية ومرموش وحجازي من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 23 صورة
    أحمد حجازي
  • عرض 23 صورة
    إيمان حسن لاعبة الهلال وأبها رفقة أحمد حجازي (1)
  • عرض 23 صورة
    إيمان حسن لاعبة الهلال وأبها رفقة أحمد حجازي (2)
  • عرض 23 صورة
    أحمد حجازي مع أولاده (2)
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كتب - يوسف محمد:

تفاعل نجم النادي الأهلي السابق والمدرب العام للنادي الأهلي السابق أيضًا ضياء السيد، مع تصريحات حسام حسن المدير الفني للفراعنة، بشأن إمكانية انضمام أحمد حجازي إلى المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

ونشر ضياء السيد، صورة له رفقة أحمد حجازي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، وكتب عليها: "من أفضل مدافعي مصر وإن شاء الله هيلعب في كأس العالم".

وكان حسام حسن، قد حل أمس السبت ضيفا على برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال، أدلى خلالها بالعديد من التصريحات التي أثارت الكثير من الأزمات.

وقال حسن خلال ظهوره في البرنامج، عند سؤاله عن مدى إمكانية ضم أحمد حجازي إلى المنتخب خلال الفترة المقبلة، ليرد الأخير بإن نسبة انضمام اللاعب إلى المنتخب تصل إلى 1% فقط.

وفور عرض الحلقة، قام حجازي بنشر صورة لقميصه مع المنتخب الوطني ردا على تصريحات حسام حسن وعليه رقم 100 في إشارة إلى عدد مبارياته مع المنتخب، وكتب: "أقسم بالله لو معاك 0%".

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منتخب مصر حسام حسن أحمد حجازي ضياء السيد تصريحات حسام حسن
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