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"تحدثني عن الأمان".. إمام عاشور ينشر صورة من زيارة كهربا ويعلق

10:35 ص الإثنين 03 مارس 2025

إمام عاشور ومحمود كهربا

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كتب - محمد القرش:

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمس الأحد، تواجد محمود عبد المنعم كهربا في زيارة خاصة بعد الحصول على إجازة من فريق الاتحاد الليبي.

ونشر إمام عاشور صورة عبر خاصية "القصص القصيرة" على منصة "إنستجرام" جمعته مع كهربا، وعلق: "تحدثني عن الأمان، أحدثك عن ظل أخي الذي يلازمني كظلي".

يُذكر أن كهربا انضم إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة، قبل أن يفعل النادي الليبي بند أحقية الشراء.

ستوري إمام عاشور مع كهربا

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الأهلي مران الأهلي إمام عاشور كهربا زيارة كهربا للأهلي
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