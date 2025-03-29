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"هل يقبل الجوهري؟".. تعليق مثير للجدل من المتحدث الرسمي للزمالك بعد ظهور حسام حسن مع رامز جلال

11:01 م السبت 29 مارس 2025
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    أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك
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    أحمد سالم
  • عرض 17 صورة
    أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك
  • عرض 17 صورة
    حسام حسن في احد فقرات برنامج رامز ايلون مصر
  • عرض 17 صورة
    حسام حسن في برنامج رامز ايلون مصر
  • عرض 17 صورة
    حسام حسن ورامز جلال
  • عرض 17 صورة
    رامز جلال وحسام حسن بعد حلقة برنامج رامز ايلون مصر
  • عرض 17 صورة
    حسام حسن
  • عرض 17 صورة
    حسام حسن ونوال الزغبي ورامز جلال
  • عرض 17 صورة
    حسام حسن وابنته (1) (1)
  • عرض 17 صورة
    حسام حسن في برنامج رامز ايلون مصر
  • عرض 17 صورة
    حسام حسن في برنامج رامز ايلون مصر
  • عرض 17 صورة
    حسام حسن في احد فقرات برنامج رامز ايلون مصر
  • عرض 17 صورة
    حسام حسن ورامز جلال
  • عرض 17 صورة
    حسام حسن ونوال الزغبي ورامز جلال
  • عرض 17 صورة
    رامز جلال وحسام حسن مدرب منتخب مصر
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كتب - يوسف محمد:

علق أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على تصريحات المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، خلال ظهوره اليوم في برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال.

وكتب سالم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "وجهة نظر شخصية بحتة وسؤال افتراضي وجودي بعيدًا عن أي موقف رسمي،هل كان من الممكن أن يقبل الجنرال محمود الجوهري أو المعلم حسن شحاتة، الظهور في أي من برامج المقالب المهينة مهما كان المقابل المادي؟؟".

وأثار ظهور حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مع رامز جلال في برنامج "رامز إيلون مصر"، حالة كبيرة من الغضب، خاصة من قبل جماهير الفارس الأبيض، بعدما قال حسن خلال ظهوره في البرنامج، أنه يفضل انتقال زيزو إلى النادي الأهلي.

ويذكر أن حسام أعلن في بيان رسمي عبر حسابه على إنستجرام، أنه تم اقتطاع جزء كبير من تصريحاته خلال ظهوره في البرنامج وأن التصريحات لم تعرض بشكل كامل، معربا عن اعتذاره لنادي الزمالك وجماهير لأي سوء فهم غير مقصود.

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أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك نادي الزمالك حسام حسن منتخب مصر
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