كتب - يوسف محمد:

علق أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على تصريحات المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، خلال ظهوره اليوم في برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال.

وكتب سالم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "وجهة نظر شخصية بحتة وسؤال افتراضي وجودي بعيدًا عن أي موقف رسمي،هل كان من الممكن أن يقبل الجنرال محمود الجوهري أو المعلم حسن شحاتة، الظهور في أي من برامج المقالب المهينة مهما كان المقابل المادي؟؟".

وأثار ظهور حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مع رامز جلال في برنامج "رامز إيلون مصر"، حالة كبيرة من الغضب، خاصة من قبل جماهير الفارس الأبيض، بعدما قال حسن خلال ظهوره في البرنامج، أنه يفضل انتقال زيزو إلى النادي الأهلي.

ويذكر أن حسام أعلن في بيان رسمي عبر حسابه على إنستجرام، أنه تم اقتطاع جزء كبير من تصريحاته خلال ظهوره في البرنامج وأن التصريحات لم تعرض بشكل كامل، معربا عن اعتذاره لنادي الزمالك وجماهير لأي سوء فهم غير مقصود.

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