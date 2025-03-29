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"%0".. رد فعل قوي من أحمد حجازي بعد تصريحات حسام حسن

09:00 م السبت 29 مارس 2025
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    غضب حسام حسن من حسام البدري4_Easy-Resize.com (1)
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    غضب حسام حسن من حسام البدري1_Easy-Resize.com (1)
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    حسام حسن وابنته (1) (1)
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    غضب حسام حسن من حسام البدري_Easy-Resize.com
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    حسام حسن
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    حسام حسن وزيزو
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    تأجيل إذاعة حلقة الكابتن حسام حسن في رامز إيلون مصر لهذا السبب
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    حسام حسن
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    أحمد حجازي ومحمد صلاح وعبدالله السعيد
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    أحمد حجازي مدافع منتخب مصر
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    أحمد حجازي وحسام حسن
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    أحمد حجازي
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    أحمد حجازي
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    التوأم حسام وإبراهيم حسن
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    حسام حسن
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    حسام حسن
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    حسام حسن
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    حسام حسن (2)
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    إيمان حسن لاعبة الهلال وأبها رفقة أحمد حجازي (1)
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    إيمان حسن لاعبة الهلال وأبها رفقة أحمد حجازي (2)
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كتب - يوسف محمد:

أثارت تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، خلال برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال بشأن إمكانية انضمام أحمد حجازي إلى منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، غضب اللاعب نفسه.

وكان حسن، قال في تصريحات خلال ظهوره عبر برنامج "رامز إيلون مصر"، إن نسبة انضمام أحمد حجازي إلى منتخب مصر في الفترة المقبلة، تصل إلى 1% فقط.

وهذا التصريح الذي أدلى به المدير الفني لمنتخب مصر، أثار غضب حجازي، وقام بنشر صورة لقميصه مع المنتخب الوطني وعليه رقم 100 وهى عدد مباريات حجازي مع المنتخب، وكتب: "أقسم بالله لو معاك 0%".

وكان الثنائي حسام حسن وأحمد حجازي، دخلا في مشادة كلامية، بعدما رفض اللاعب المشاركة كبديل في إحدى مباريات الفراعنة، ليقرر الجهاز الفني للفراعنة في ذلك الوقت استبعاد حجازي من حساباته بشكل كبير.

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أحمد حجازي حسام حسن تصريحات حسام حسن منتخب مصر أحمد حجازي وحسام حسن
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