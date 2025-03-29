كتب - يوسف محمد:

أثارت تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، خلال برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال بشأن إمكانية انضمام أحمد حجازي إلى منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، غضب اللاعب نفسه.

وكان حسن، قال في تصريحات خلال ظهوره عبر برنامج "رامز إيلون مصر"، إن نسبة انضمام أحمد حجازي إلى منتخب مصر في الفترة المقبلة، تصل إلى 1% فقط.

وهذا التصريح الذي أدلى به المدير الفني لمنتخب مصر، أثار غضب حجازي، وقام بنشر صورة لقميصه مع المنتخب الوطني وعليه رقم 100 وهى عدد مباريات حجازي مع المنتخب، وكتب: "أقسم بالله لو معاك 0%".

وكان الثنائي حسام حسن وأحمد حجازي، دخلا في مشادة كلامية، بعدما رفض اللاعب المشاركة كبديل في إحدى مباريات الفراعنة، ليقرر الجهاز الفني للفراعنة في ذلك الوقت استبعاد حجازي من حساباته بشكل كبير.

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