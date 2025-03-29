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"عقب تصريحاته المثيرة".. أول تعليق من حسام حسن بعد ظهوره مع رامز جلال

08:18 م السبت 29 مارس 2025
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  • عرض 17 صورة
    حسام حسن في برنامج رامز ايلون مصر
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    حسام حسن
  • عرض 17 صورة
    حسام حسن ونوال الزغبي ورامز جلال
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    حسام حسن ورامز جلال
  • عرض 17 صورة
    رامز جلال وحسام حسن مدرب منتخب مصر
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    حسام حسن في برنامج رامز ايلون مصر
  • عرض 17 صورة
    حسام وإبراهيم حسن
  • عرض 17 صورة
    حسام حسن وزيزو
  • عرض 17 صورة
    حسام حسن
  • عرض 17 صورة
    حسام حسن مع بيكهام
  • عرض 17 صورة
    التوأم حسام وإبراهيم حسن
  • عرض 17 صورة
    حسام حسن
  • عرض 17 صورة
    حسام حسن وتريزيجيه
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    حسام حسن
  • عرض 17 صورة
    حسام حسن
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    حسام حسن من معسكر منتخب مصر_Easy-Resize.com
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كتب - يوسف محمد:

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على أن الحلقة التي ظهر فيها خلال برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال وتم عرضها اليوم السبت، أنه تم اقتطاع جزء كبير منها ولم تعرض بشكل كامل.

وكتب حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "يوضح الكابتن حسام حسن، أنه هناك اقتطاع كبير في برنامج رامز جلال، للعديد من تصريحاته وعدم إذاعتها بشكل كامل، مما تسبب في لبس في بعض المواضيع".

وأضاف: "ومنها، تصريحه بإنتقال زيزو للأهلي، حيث أكد حسام حسن في الحلقة بأن الأنسب لزيزو هو استمراره مع ناديه الحالي الزمالك".

وتابع: "ولكن تم اقتطاع أجزاء كبيرة من الكلام ومنها سؤال رامز جلال لحسام حسن في حالة انتقال زيزو للأهلي هل سيستفيد فنيا، يكون إضافة ليكون رد حسام حسن أنه في حالة الانتقال للأهلي سيكون مفيد له من الناحية الفنية، إلى جانب اقتطاع أجزاء كثيرة من تصريحاته".

واختتم حسن تصريحاته: "ويعلن كابتن حسام حسن اعتذاره لنادي الزمالك وجماهيره الكبيرة عن أي سوء فهم غير مقصود، حيث أنه يكن كل احترام لنادي الزمالك العريق وجماهيره، في كل مكان وكذلك احترامه وتقديره لكل الأندية المصرية، دون استثناء ولكل جماهير كرة القدم المصرية بمختلف انتماءاتهم".

وهناك عدد من التصريحات التي أدلى بها حسام حسن، خلال البرنامج أثارت غضب الكثير من المشجعين، وخاصة عندما تحدث عن تفضيله ذهاب زيزو للنادي الأهلي.

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