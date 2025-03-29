ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح داخل الجيم.. مرموش في مران السيتي.. احتفال زيزو

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيم.

وشارك حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من داخل صالة الجيم.

وقام عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال مشاركته في المران الجماعي للسيتي.

وحرص أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، على نشر صورة له خلال احتفاله بهدفه في مرمى فريق سيراميكا كليوباترا أمس.

كما نشر كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زملائه بالفريق.

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