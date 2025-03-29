بمشاركة مرموش.. 7 رياضيين في فيلم وثائقي عن الإيمان بالرياضة (فيديو)

كتب - محمد القرش:

أصدرت مجموعة بي إن الإعلامية العرض الترويجي الرسمي لمسلسلها الوثائقي المرتقب "My Faith In Sport" (إيماني بالرياضة)، من إنتاج استوديوهات تود، والمقرر عرضه في شهر 31 مارس الجاري.

ويقدم المسلسل نظرةً عميقة على حياة ومسيرة سبعة رياضيين مسلمين من جميع أنحاء العالم، مستكشفًا كيف أثرت معتقداتهم الإسلامية على مسيرتهم الرياضية.

وتضم السلسلة قائمة متنوعة من الرياضيين، بما في ذلك لاعب كرة القدم المصري عمر مرموش، ولاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط، والمهاجم العراقي علي الحمادي، والمهاجمة الدنماركية الأفغانية نادية نديم، والحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية القطري فارس إبراهيم، والملاكم البريطاني آدم عظيم، ولاعبة الرجبي الغانية البريطانية زينب عليمة.

يتمحور مسلسل "إيماني بالرياضة" حول أربعة مفاهيم إسلامية أساسية: الصلاة، والصيام، والأمة، والتفكر، مُقدّمًا للمشاهدين رؤيةً ثاقبةً حول كيفية تأثير هذه المبادئ على مسارات الرياضيين الشخصية والمهنية.

يتجاوز المسلسل سرد القصص الذاتية ليستكشف تقاطع الروحانية والانضباط والهوية في عالم الرياضة التنافسية.

وسيتوفر المسلسل الوثائقي باللغتين العربية والإنجليزية للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يُسهّل الوصول إليه للجمهور العالمي.