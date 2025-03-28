كتب - يوسف محمد:

وجه محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، بضرورة دعم مجلس إدارة النادي في الفترة الحالية، خاصة وأنه يمثل القلعة الحمراء وليس كيان منفصل، بالإضافة إلى نجاح المجلس في تحقيق الكثير من الإنجازات خلال السنوات الماضية.

وكتب العدل عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "ايه نغمة أنا داعم للأهلى مش لمجلس الإدارة، هم كيانين منفصلين؟؟".

وأضاف: "أنا مع مجلس الإدارة لأنهم يمثلون الأهلى وإنجازاتهم تسبقهم، واللى بيتلككوا لهم لازم يفهموا أنهم بيقفوا فى صف المنافسين اللى بيحلموا يتخلصوا من هذا المجلس".

وكان النادي الأهلي رفض خوض مباراة القمة أمام نادي الزمالك، التي كان من المقرر إقامتها يوم 11 مارس، في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، بسبب إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصر.

وقررت لجنة الأندية المصرية المحترفة في وقت سابق، اعتبار الأهلي مهزوما في المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، بالإضافة إلى خصم ثلاثة نقاط من الفريق بنهاية الموسم الحالي.

والجدير بالذكر أن الأهلي، قام بتقديم شكوى إلى اللجنة الأولمبية ضد رابطة الأندية واتحاد الكرة المصري، إلا أن اللجنة رفضت الشكوى، وقامت بتأييد قرار رابطة الأندية المصرية.

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