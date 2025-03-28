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"مالوش طعم".. شوبير يعلق على عدم مشاركة الأهلي في كأس مصر

03:54 م الجمعة 28 مارس 2025

أحمد شوبير

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كتب - محمد القرش:

علق الإعلامي المصري، أحمد شوبير، على عدم مشاركة النادي الأهلي في كأس مصر لموسم 2024/25.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نصف نهائي كأس مصر بدون الأهلي".

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس مصر

ومن المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس مصر.

وعلى الجانب الآخر، يواجه بيراميدز منافسه البنك الأهلي اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر.

يُذكر أن إدارة المسابقات باتحاد الكرة قررت عدم مشاركة الأهلي في بطولة كأس مصر لموسم 2024/25 نظرا لانسحابه في الموسم الماضي.

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