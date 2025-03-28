زيزو يستعرض أهدافه مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم (فيديو)

كتب - محمد القرش:

استعرض نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، أحمد مصطفى زيزو، أهدافه مع الفراعنة خلال مباراتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر زيزو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو مجمع به هدف له من مباراة إثيوبيا وآخر من لقاء سيراليون.

وشارك زيزو أساسيا مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي بشهر مارس الجاري في مباراتي التصفيات المؤهلة لمونديال العالم، حيث سجل هدفين.

يُذكر أن الفراعنة يحتلون صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الوصيف بوركينا فاسو.

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