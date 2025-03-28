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ستوري نجوم كرة القدم.. الحضري داخل الجيم.. مبابي في مران ريال مدريد.. احتفال محمد مجدي أفشة

02:09 ص الجمعة 28 مارس 2025
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    إمام عاشور 1
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    محمد مجدي أفشة
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    ياسين بونو
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    مبابي
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    بيلينجهام 1
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    الحضري
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    زيزو
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شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيم.

وشارك النجم الفرنسي كليان مبابي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات، صورة له خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق.

وقام جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

كما قام محمد مجدى أفشة، لاعب النادي الأهلي بإعادة نشر صورة له خلال احتفاله بهدفه في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 أمام الزمالك.

وحرص محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر، على نشر صورة له، خلال تواجده رفقة منتخب مصر في إحدى المباريات.

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ستوري نجوم كرة القدم محمد مجدي أفشة تريزيجيه جود بيلينجهام كليان مبابي
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