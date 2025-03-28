والد صاحب أشهر هدف في الدورات الرمضانية يكشف لمصراوي سبب رحيل نجله عن الزمالك والإسماعيلي

كتب - يوسف محمد:

تحدث سعيد الشافعي، والد اللاعب تهامي الشافعي لاعب نادي الزمالك السابق والمجد السكندري الحالي وصاحب الهدف الشهير في إحدى الدورات الرمضانية بمحافظة الشرقية، الذي لاقى استحسان الكثير من متابعي كرة القدم.

وعلى الرغم من أن الهدف الذي أحرزه تهامي الشافعي، لم يتم تسجيله في مسابقة للمحترفين، إلا أنه بات حديث السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وتواصل مصراوي مع والد تهامي، الذي أكد في حواره أن نجله يعشق كرة القدم منذ طفولته، حتى تمكن من الوصول إلى قطاع الناشئين داخل النادي الإسماعيلي، حينما كان يبلغ من العمر 12 عاما فقط.

وعن سبب رحيل نجله عن الإسماعيلي قال: "نجلي تعرض للظلم في النادي الإسماعيلي، خاصة وأن رئيس قطاع الناشئين بالنادي، قرر رحيل جميع اللاعبين المغتربين بالنادي دون معرفة السبب وراء هذا الأمر، هذا هو السبب الرئيسي وراء رحيل اللاعب عن النادي".

وأشار والد اللاعب، أنه على الرغم من رحيل نجله عن الإسماعيلي، لكنه لم ييأس أو يتنزل عن حلمه، بل استمر في السعي وراء هدفه، وهو ما جعله يتجه إلى اختبارات نادي الزمالك، لينال الإشادة من الجميع وينضم إلى صفوف فريق 2004 بالنادي ويستمر معه لمدة موسم ونصف، حتى تم إلغاء المسابقة الخاصة بهذا السن على مستوى الجمهورية.

ويعتبر سعيد الشافعي، أن الفترة التي قضاها نجله داخل صفوف البنك الأهلي التي استمرت لمدة ثلاثة سنوات، هى الفترة الأهم في مشواره الكروي، خاصة بعدما تم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادي، من قبل حلمي طولان المدير الفني للفريق آنذاك واستمراره في الفريق بعد قدوم القبرصي بابا فاسيليو إلا أن تراجع نتائج الفريق في ذلك الوقت حالت دون استمرار المدرب مع الفريق، ليرحل ويتم استقدام بدلا منه الكابتن طارق مصطفى، الذي فضل عدم الاستعانة بالاعبين الشباب في الفريق.

ولم تكن رحلة اللاعب، الذي بات في ليلة وضحاها حديث الشارع الرياضي المصري، بالسهولة التي يتوقعها الكثير من المتابعين، لكنها تمر بالكثير من الصعوبات، سواء الصعوبات الجسدية والبدنية والتي تتمثل في السفر المرهق من قرية إلى أخرى بشكل يومي مع أذان الفجر، مثلما تحدث أشار والده، بجانب التكاليف والصعوبات المادية التي يتعرضون لها أيضًا.

وأنهى الشافعي حديثه، بتوجيه رسالة إلى نجله بهدف مساعدته في مشواره بكرة القدم، قائلا: "أشتغل على تنمية موهبتك وقدراتك بشكل أكبر، حتى تتمكن من الوصول إلى الهدف الذي تسعى إليه".

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