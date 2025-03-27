"مياه وعصائر".. موقف إنساني من إمام عاشور أثناء أذان المغرب

كتب - يوسف محمد:

لفت نجم وسط النادي الأهلي إمام عاشور الأنظار إليه بشدة اليو، بعد انتشار صورة له، خلال تواجده في أحد الشوارع لتقديم زجاجات المياه إلى الصائمين أثناء أذان المغرب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور لنجم وسط القلعة الحمراء، بتوزيع زجاجات المياه والعصائر على الصائمين قبل دقائق قليلة من أذان المغرب.

وكان إمام عاشور غاب عن معسكر منتخب مصر الأخير في مارس، الذي خاض المنتخب خلاله مباراتين أمام كلا من إثيوبيا وسيراليون.

وفي المقابل، يستعد إمام عاشور لملاقاة فريق الهلال السوداني رفقة النادي الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 أبريل المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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