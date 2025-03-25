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"لم يكن يومًا مقصدي الإساءة".. مرتضى منصور يعلن تصالحه مع محمود الخطيب

09:58 م الثلاثاء 25 مارس 2025
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    مرتضى منصور
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    مرتضي منصور
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    مرتضى منصور
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    مرتضى منصور
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    محمود الخطيب من تدريبات الأهلي اليوم
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كتب - محمد القرش:

أعلن الرئيس السابق لنادي الزمالك، مرتضى منصور، تصالحه مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي.

وجاء ذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" والذي جاء كالتالي: "في ظلال هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن، شهر الروحانيات والتسامح، هداني مولاي الرحمن الرحيم، ووفقني إلى إنهاء معظم الخصومات التي نشأت بيني وبين من اختلفت معهم".

وأضاف: "انطلاقًا من حالة التصالح مع النفس، ومع الآخرين، أُؤكد ما سبق وأعلنت عنه منذ أسابيع: تصالحي الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، والذي سبق أن عبّرت عن رأيي فيه في أحد البرامج، أنه نموذجٌ رياضيٌّ يُحتذى به، وكنت أحد محبيه، وما زلت عند رأيي".

وأوضح: "بصرف النظر عن استمراره في اتخاذ إجراءات قانونية تجاهي من عدمه، فإنني أُؤكد احترامي الكامل له، ولأسرته الصغيرة، وعلى رأسهم زوجته الفاضلة، رفيقة كفاحه، وشقيقاته الكريمات، وكذلك أسرته الكبرى: مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء جمعيته العمومية، وجماهيره".

وزاد: "لم يكن يومًا مقصدي الإساءة إليه أو إلى أهل بيته أو إلى النادي الأهلي وجماهيره المحترمة، والخلاف السابق بيننا لم ولن يُغيّر من تقديري له شيئًا".

وأردف: "للمرة الثانية، أُؤكد أن موقفي هذا لا يرتبط بمسار التقاضي، بل نابع من قناعة داخلية، وإرادة صافية، ورغبة في أن يسود الاحترام والتقدير المتبادل بيننا، وكذلك بيني وبين زميلي الأستاذ محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي".

واختتم: "ليحيا وطننا العزيز مصر في هذه المرحلة التي تحتاج فيها إلى الهدوء والاستقرار، بعيدًا عن المشاحنات والنزاعات، وكل عام وحضراتكم بخير، ورمضان كريم".

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مرتضى منصور محمود الخطيب مرتضى منصور والخطيب جماهير الأهلي الزمالك الأهلي
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