كتبت-هند عواد:

تحظى الدورات الرمضانية في مصر بمتابعة بينهم بعض الكشافين الذين ينقبون عن المواهب التي لا تجد اهتمامًا في القرى والمراكز.

وخلال الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب في إحدى الدورات يراوغ ويسجل هدفا عالميا بطريقة "رابونا".

وتواصل مصراوي مع والد هذا اللاعب، وروى حكاية نجله الذي سبق له ولعب في صفوف الزمالك، وكذلك تأثير الهدف الذي أحرزه في الدورة الرمضانية "المحمدية"، بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية.

تهامي صاحب الـ20 عامًا، ولد عام 2004 بمحافظة الشرقية، وبدأ لعب كرة القدم في ناشئي الإسماعيلي، بعدها انتقل إلى صفوف الزمالك.

لكن لم يبتسم الحظ لتهامي في بداية مسيرته، وتسبب قرار إلغاء فريق 2004 في القلعة البيضاء في رحيله عن صفوف الفريق، لينتقل بعدها إلى ناشئي البنك الأهلي.

ويقول والد تهامي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "ابني لعب مع البنك الأهلي في فريق 2005، حتى تم تصعيده للفريق الأول بطلب من كابتن حلمي طولان وكان يؤدي بشكل جيد، حتى تم تعيين كابتن طارق مصطفى بعدما لم يستمر تهامي مع الفريق وانضم إلى فريق المجد السكندري الذي يلعب في القسم الثاني ومستمر معه حتى الآن".

ولقى هدف تهامي في الدورة الرمضانية، رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومعه انهالت المكالمات الهاتفية عليه وعلى والده، الذي يرى أن مسيرته نجله لم تكن بسهولة انتشار مقطع الفيديو.

فكان والده يرافقه إلى التدريبات المباريات بشكل يومي، كما أن المسافة بين الشرقية والأندية التي لعب فيها، كانت سببا في استيقاظهما فجرا للحاق بموعد القطار.

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