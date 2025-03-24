ستوري نجوم كرة القدم.. رسالة لكهربا.. وتهنئة من زيزو

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ24 ساعة الماضية.

نشر محمد صلاح، محمد الشناوي ومران عطية صورًا لهم من مشاركتهم بمباراة المنتخب الوطني أمام إثيوبيا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، فيما أعاد لاعب الأهلي إمام عاشور نشر صورة له مع صديق.

وشارك طارق حامد المحترف المصري بصفوف ضمك متابعيه صورة له من تناوله وجبة السحور مع أصدقائه، فيما نشر كهربا المحترف المصري بالاتحاد الليبي رسالة إلى والدته عبر مقطع فيديو.

وهنأ لاعب الزمالك أحمد سيد "زيزو" زميله المغربي بالفريق صلاح مصدق بعيد ميلاده، بينما شارك عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أحمد حسام "ميدو" مقطع فيديو له من تواجده بأحد الدورات الكروية.