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ستوري نجوم كرة القدم.. رسالة لكهربا.. وتهنئة من زيزو

01:20 ص الإثنين 24 مارس 2025
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    محمد صلاح
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    محمد الشناوي
  • عرض 9 صورة
    مروان عطية
  • عرض 9 صورة
    طارق حامد يتناول السحور
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    ميدو
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور صورة مع صديق له
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    كهربا
  • عرض 9 صورة
    زيزو يهنيء صلاح مصدق بعيد ميلاده
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شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ24 ساعة الماضية.

نشر محمد صلاح، محمد الشناوي ومران عطية صورًا لهم من مشاركتهم بمباراة المنتخب الوطني أمام إثيوبيا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، فيما أعاد لاعب الأهلي إمام عاشور نشر صورة له مع صديق.

وشارك طارق حامد المحترف المصري بصفوف ضمك متابعيه صورة له من تناوله وجبة السحور مع أصدقائه، فيما نشر كهربا المحترف المصري بالاتحاد الليبي رسالة إلى والدته عبر مقطع فيديو.

وهنأ لاعب الزمالك أحمد سيد "زيزو" زميله المغربي بالفريق صلاح مصدق بعيد ميلاده، بينما شارك عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أحمد حسام "ميدو" مقطع فيديو له من تواجده بأحد الدورات الكروية.

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ستوري نجوم كرة القدم طارق حامد أحمد سيد زيزو إمام عاشور محمد صلاح
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