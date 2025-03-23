"مش حابب يروح التمرين".. صديق زيزو يفجر مفاجأة تزامنا مع أنباء انتقال اللاعب للأهلي

كتب - محمد القرش:

أثار الصديق المقرب لأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، معتز نجيب، الجدل بشأن أزمة اللاعب مع الزمالك خلال الفترة الماضية.

ونشر معتز عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "لكل الناس اللي طالبة مني أرد، أرد أقول ايه؟؟، أقول إن الراجل بقاله 8 شهور بيتسربله كل حاجة ليها علاقة بعقده وكمان بالكذب والناس مصدقه؟".

وأضاف: "أرد أقول إن الراجل دا من اللي شافه من المجلس خلى زيزو بعد كل اللي عمله فالنادي يبقى مش حابب يروح التمرين حتى".

وواصل: "أرد أقول إن الراجل دا الجمهور بيشتموا فالمدرجات هو وأبوه كل ماتش، وأنا سامع وهو فالملعب سامع، أرد أقول إن الراجل دا اتغنى له روح يا زيزو من جمهور نادي الزمالك بعد كل اللي عمله".

واختتم: "خلوني ساكت احسن ومحدش يقول هنبقى في ضهره عشان محدش كان في ضهره خلال 8 شهور فاتوا، وبرضو بعد كل دا اتمنى أن يحدث فالأمور أمور".

يُذكر أن مجلس إدارة الزمالك لم يتوصل حتى الآن إلى تجديد عقد أحمد سيد زيزو نجم الفريق، حيث انتشرت أنباء تشير إلى توقيع اللاعب للنادي الأهلي.