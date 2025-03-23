مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

1 1
21:30

بيراميدز

دوري الأمم الأوروبية

إسبانيا

1 0
21:45

هولندا

دوري الأمم الأوروبية

ألمانيا

3 1
21:45

إيطاليا

جميع المباريات

إعلان

"مش حابب يروح التمرين".. صديق زيزو يفجر مفاجأة تزامنا مع أنباء انتقال اللاعب للأهلي

09:29 م الأحد 23 مارس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة_1
  • عرض 11 صورة
    أحمد سيد زيزو من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 11 صورة
    أحمد سيد زيزو من تدريبات الزمالك
  • عرض 11 صورة
    زيزو لاعب الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي
  • عرض 11 صورة
    أحمد سيد زيزو نجم الزمالك
  • عرض 11 صورة
    أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك
  • عرض 11 صورة
    أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أثار الصديق المقرب لأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، معتز نجيب، الجدل بشأن أزمة اللاعب مع الزمالك خلال الفترة الماضية.

ونشر معتز عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "لكل الناس اللي طالبة مني أرد، أرد أقول ايه؟؟، أقول إن الراجل بقاله 8 شهور بيتسربله كل حاجة ليها علاقة بعقده وكمان بالكذب والناس مصدقه؟".

وأضاف: "أرد أقول إن الراجل دا من اللي شافه من المجلس خلى زيزو بعد كل اللي عمله فالنادي يبقى مش حابب يروح التمرين حتى".

وواصل: "أرد أقول إن الراجل دا الجمهور بيشتموا فالمدرجات هو وأبوه كل ماتش، وأنا سامع وهو فالملعب سامع، أرد أقول إن الراجل دا اتغنى له روح يا زيزو من جمهور نادي الزمالك بعد كل اللي عمله".

واختتم: "خلوني ساكت احسن ومحدش يقول هنبقى في ضهره عشان محدش كان في ضهره خلال 8 شهور فاتوا، وبرضو بعد كل دا اتمنى أن يحدث فالأمور أمور".

يُذكر أن مجلس إدارة الزمالك لم يتوصل حتى الآن إلى تجديد عقد أحمد سيد زيزو نجم الفريق، حيث انتشرت أنباء تشير إلى توقيع اللاعب للنادي الأهلي.

تعليق صديق زيزو المقرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مفاوضات زيزو والأهلي زيزو زيزو في الأهلي الزمالك صديق زيزو الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

ارتفاع كبير في الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر