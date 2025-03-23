الحساب الرسمي لنادي الزمالك يهنئ صلاح مصدق بمناسبة عيد ميلاده

كتب - يوسف محمد:

يحتفل النجم المغربي صلاح مصدق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأحد، بمناسبة عيد ميلاده الـ23.

هنأ الحساب الرسمي لنادي الزمالك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي صلاح مصدق، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عيد ميلاد سعيد للاعبنا صلاح مصدق".

وكان الزمالك أعلن التعاقد مع اللاعب المغربي صلاح مصدق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق نهضة الزمامرة المغربي، بعقد لمدة ثلاثة سنوات، مقابل 300 ألف دولار.

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