ستوري نجوم كرة القدم.. عيد ميلاد فتوح.. ميسي والعائلة.. وشوبير في الجيم

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الأسطورة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، صورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" جمعته مع أولاده الـ3 وزوجته.

وهنأ اللاعب السابق للزمالك، محمود حسن الحلواني، زميله أحمد فتوح بمناسبة عيد ميلاده الـ 27.

واستعرض حارس منتخب مصر، مصطفى شوبير، صورة له أثناء أداء التمرينات في صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

وشارك لاعب الريان القطري، محمود حسن تريزيجيه، عبر خاصية "القصص القصيرة" بمنصة إنستجرام، صورة له من مباراة منتخب مصر وإثيوبيا.

وحرص أسامة جلال لاعب الفريق الأول لنادي بيراميدز على نشر صورة له أثناء التدريبات استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر.