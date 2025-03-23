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قصة شعر جديدة لإمام عاشور.. 15 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة الطلائع

12:35 ص الأحد 23 مارس 2025
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    أشرف بن شرقي (1)
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    أشرف داري
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    علي معلول (2)
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    علي معلول وحسين الشحات
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    مارسيل كولر
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    علي معلول (1)
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    زعلوك
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    حسين الشحات
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    كريم الدبيس
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    تدريبات الأهلي (3)
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    تدريبات الأهلي (1)
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    مران الأهلي
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    أشرف بن شرقي (2)
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    حراس الأهلي
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كتب - محمد القرش:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب مختار التتش، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر.

وشهد المران تواجد نجم الفريق، إمام عاشور، الذي ظهر بـ "نيو لوك" قصة شعر جديدة في التدريبات الجماعية.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره طلائع الجيش غدا الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر على ملعب ستاد الكلية الحربية.

ترتيب مجموعة الأهلي

1. إنبي - 3 نقاط

2. طلائع الجيش - نقطة

3. فاركو - نقطة

4. الأهلي - دون نقاط

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مران الأهلي الاهلي إمام عاشور كأس عاصمة مصر الأهلي ضد طلائع الجيش
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