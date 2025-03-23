كتب - محمد القرش:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب مختار التتش، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر.

وشهد المران تواجد نجم الفريق، إمام عاشور، الذي ظهر بـ "نيو لوك" قصة شعر جديدة في التدريبات الجماعية.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره طلائع الجيش غدا الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر على ملعب ستاد الكلية الحربية.

ترتيب مجموعة الأهلي

1. إنبي - 3 نقاط

2. طلائع الجيش - نقطة

3. فاركو - نقطة

4. الأهلي - دون نقاط

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