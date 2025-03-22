"الملك مع الفراعنة".. ليفربول يحتفى بمحمد صلاح بعد فوز منتخب مصر

كتب - محمد القرش:

احتفى ليفربول بأداء محمد صلاح في فوز منتخب مصر على نظيره إثيوبيا في الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العامل 2026.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول على منصة "فيسبوك" صورة لصلاح من مباراة مصر وإثيوبيا، وعلق: "هدف وتمريرة حاسمة للملك مع الفراعنة".

وفاز الفراعنة بمباراة إثيوبيا بهدفين دون رد، ليعزز المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة وبفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو الوصيف.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

1- مصر - 5 مباريات - 13 نقطة

2- بوركينا فاسو - 5 مباريات - 8 نقاط

3- سيراليون - 5 مباريات - 8 نقاط

4- غينيا بيساو - 5 مباريات - 6 نقاط

5- إثيوبيا - 5 مباريات - 3 نقاط

6- جيبوتي - 5 مباريات - نقطة وحيدة