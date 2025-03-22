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كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أنباء انتقال زيزو إلى الأهلي؟ (كوميك)

09:11 م السبت 22 مارس 2025
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    تفاعل الجماهير مع أنباء انتقال زيزو للأهلي (2) (1)
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    تفاعل الجماهير مع أنباء انتقال زيزو للأهلي (3) (1)
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    تفاعل الجماهير مع أنباء انتقال زيزو للأهلي (4) (1)
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    تفاعل الجماهير مع أنباء انتقال زيزو للأهلي (6) (1)
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    تفاعل الجماهير مع أنباء انتقال زيزو للأهلي (5) (1)
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كتب - يوسف محمد:

انتشرت العديد من الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية، تشير إلى اتفاق لاعب نادي الزمالك أحمد سيد زيزو، مع إدارة النادي الأهلي والتوقع مع المارد الأحمر بعقد لمدة 4 سنوات.

وكان مصدر داخل نادي الزمالك، أكد في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن اللاعب أكد للمسؤولين في النادي عدم التوقيع توقيعه للأهلي، لكنه أخبرهم بوجود مفاوضات من قبل بعض الأندية الخليجية معه".

كما أشار ذاته: "أن الثنائي حازم إمام وأحمد حسام ميدو سيعقدان جلسة مع اللاعب، عقب عودته من معسكر المنتخب الوطني الحالي".

وينتهي عقد اللاعب صاحب ال 29 عاما مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع أي نادي خلال الفترة الحالية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أنباء انتقال اللاعب صاحب ال 29 عاما، إلى النادي الأهلي.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع أنباء انتقال زيزو إلى المارد الأحمر، بمطالعة الألبوم أعلاه:

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