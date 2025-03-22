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"لكل أجل كتاب".. غزل المحلة يستخدم حيوان "الوشق المصري" في الترويج لمباراة سيراميكا

08:28 م السبت 22 مارس 2025
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    عمرو الجزار مدافع غزل المحلة (2)
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    فريق غزل المحلة
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    الأهلي ضد غزل المحلة (1)
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    الأهلي ضد غزل المحلة (3)
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    خلال مباراة غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا
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    خلال مباراة سيراميكا وغزل المحلة
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    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا
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    سيراميكا وانبي
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    الوشق المصري المفترس
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    حيوان الوشق
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    حجم الوشق المصري
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كتب - محمد القرش:

أثار نادي غزل المحلة الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد استخدام حيوان الوشق في منشور ترويجي لمباراة ضد سيراميكا كليوباترا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي غزل المحلة عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" صورة عليها بيانات المباراة وبجانبها حيوان الوشق، وعلق: "والأرض تعلم أنهم ليسوا منها، ولكن لكل أجل كتاب".

ومن المقرر أن تقام مباراة الغزل وسيراميكا اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات كأس عاصمة مصر.

و ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية قبل يومين أن حيوان "الوشق المصري" المفترس هاجم عددا من جنود الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة.

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