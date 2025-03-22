ستوري نجوم كرة القدم.. عبد المنعم وحمدى فتحى.. بنزيما في الجيم.. ونيمار في تدريبات سانتوس

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي الوكرة القطري حمدي فتحي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة زميله بالمنتخب محمد عبد المنعم، عقب مباراة إثيوبيا.

وقام النجم الفرنسي كريم بنزيما، بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامة ببعض التدريبات داخل صالة الجيم.

وشارك النجم البرازيلي نيمار متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال مشاركته في مران فريق سانتوس البرازيلي.

وفي المقابل، شارك وسام أبو علي متابعيه على "انستجرام"، صورة له خلال ظهوره في برنامج المقالب "رامز إيلون مصر".

كما شارك النجم الإنجليزي كليان مبابي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام ألبانيا أمس.