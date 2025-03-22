مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

توجـــو

- -
18:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

- -
21:30

سموحة

كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

غزل المحلة

دوري القسم الثاني-أ

وادي دجلة

- -
21:30

القناة

جميع المباريات

إعلان

ستوري نجوم كرة القدم.. عبد المنعم وحمدى فتحى.. بنزيما في الجيم.. ونيمار في تدريبات سانتوس

03:07 ص السبت 22 مارس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    عمرو السولية
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    كريم بنزيما
  • عرض 9 صورة
    بيلينجهام
  • عرض 9 صورة
    كهربا
  • عرض 9 صورة
    عبد المنعم وحمدي فتحي
  • عرض 9 صورة
    تريزيجيه
  • عرض 9 صورة
    نيمار
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي الوكرة القطري حمدي فتحي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة زميله بالمنتخب محمد عبد المنعم، عقب مباراة إثيوبيا.

وقام النجم الفرنسي كريم بنزيما، بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامة ببعض التدريبات داخل صالة الجيم.

وشارك النجم البرازيلي نيمار متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال مشاركته في مران فريق سانتوس البرازيلي.

وفي المقابل، شارك وسام أبو علي متابعيه على "انستجرام"، صورة له خلال ظهوره في برنامج المقالب "رامز إيلون مصر".

كما شارك النجم الإنجليزي كليان مبابي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام ألبانيا أمس.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ستوري نجوم كرة القدم جود بيلينجهام وسام أبو علي حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

موعد أذان فجر السبت 22 من رمضان 2025.. الإمساكية ودعاء السحور