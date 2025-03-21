دائما ما يعيد أغلب لاعبي كرة القدم الفضل في تألقهم الدائم والمستمر في ملاعب كرة القدم، إلى أبائهم وأمهاتهم الذين كانوا الداعم والسند الأساسي لهم، في بداية مشوارهم بكرة القدم.

ويسعى أغلب نجوم كرة القدم المصرية، إلى استغلال عيد الأم الذي يحتفل به كافة المصريين اليوم الجمعة 21 مارس الجاري، للتعبير عن امتنانهم الكبير لأمهاتهم.

ويستعرض موقع مصراوي في السطور التالية، أبرز علاقات نجوم كرة القدم مع أمهاتهم.

"كنت أقبل يديها ودعائها حماني".. كيف كانت علاقة مرتضى منصور بوالدته؟

يحتفل الجميع في مصر اليوم الجمعة الموافق 21 مارس الجاري بعيد الأم، وهو اليوم الذي يعد تكريما للأم على كل تضحياتها، التي تقدمها لأبنائها لذلك يرغب كل شخص في استغلال هذا اليوم، للتعبير عن مدى حبه لوالدته بأي شكل من الأشكال. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بمناسبة عيد الأم.. كيف ضحت والدة إمام عاشور بروحها من أجله؟

تعتبر علاقة إمام عاشور بوالدته من أكثر القصص المؤثرة في حياة اللاعبين ودعم الأسرة، نظرا للدور الكبير الذي لعبته منذ نعومة أظافره حتي أصبح أحد أفضل لاعبي الكرة المصرية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مابقاش فيه طعم للأكل وهي سر انضباطي.. فاروق جعفر يروي لمصراوي حكايته مع والدته

عندما يتعلق الأمر بالحديث عن الأم، فلا تخلو الكلمات من الحب والحنان والاهتمام الذي لا ينتهي، فهي المصدر الرئيسي للعطاء والأمان لنا في الحياة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بتابع الزمالك عشاني"... ماذا قال ناصر منسي عن والدته ودعمها؟

في يوم عيد الأم، تبرز قصص عديدة عن الدور الذي لعبته الأمهات في حياة نجوم كرة القدم، حيث لم يكن النجاح مجرد اجتهاد فردي، بل كان خلفه دعم مستمر ودعوات لا تنقطع. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

" خلاني أحب الكورة".. إمام عاشور يروي أصعب وأجمل لحظاته مع والدته

تعتبر علاقة إمام عاشور بوالدته من أكثر القصص المؤثرة في حياة اللاعبين ودعم الأسرة، نظرا للدور الكبير الذي لعبته منذ نعومة أظافره حتي أصبح أحد أفضل لاعبي الكرة المصرية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"كانت أب وضحت بكل حاجة".. اعترافات حسين الشحات عن دور والدته في نجوميته

لطالما أكد حسين الشحات نجم الأهلي أن والدته لم تكن مجرد أم، بل كانت العائلة بأكملها بعد وفاة والده، حيث تحملت المسؤولية كاملة ووقفت بجانبه حتى حقق حلمه في عالم كرة القدم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"من غيرها ولا حاجة".. ماذا قال تريزيجيه عن دور والدته في مسيرته؟ (صور)

لم يخفِ محمود حسن تريزيجيه، لاعب الريان القطري والأهلي السابق، الدور الكبير الذي لعبته والدته في مسيرته الكروية، حيث كانت الداعم الأول له حتى رحيلها في يناير الماضي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بتصل بيها قبل مباراة".. حكاية والدة محمد صلاح في مسيرته (صور)

رغم قلة حديث محمد صلاح عن حياته العائلية، إلا أنه لم يخفِ دور والدته في رحلته، خاصة دعمها له منذ طفولته في نجريج وعن حضورها الدائم في لحظاته المهمة الذي يعكس تأثيرها الكبير في مسيرته الكروية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)