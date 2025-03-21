كتب - يوسف محمد:

يحتفل اليوم الجمعة الموافق 21 مارس الجاري، الجميع في مصر بمناسبة عيد الأم، وهو اليوم الذي يعد تكريما للأم على كل تضحياتها، التي تقدمها لأبنائها لذلك يرغب كل شخص في استغلال هذا اليوم، للتعبير عن مدى حبه لوالدته بأي شكل من الأشكال.

ودائما ما يكون لنجوم كرة القدم ومشاهير الرياضة بشكل عام، نصيب الأسد في المشاعر القوية تجاه أمهاتهم، لذلك يرغبون في هذا اليوم المميز للأم، في تقدم أسمى المشاعر والامتنان إلى أمهاتهم، للتعبير عن مدى الحب تجاهها.

ومن مشاهير الرياضة المصرية، الذين سبق وأن أشار إلى الدور الكبير الذي لعبته والدته في حياته، هو مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، الذي حرص في وقت سابق.

وعلى الرغم من حرص رئيس نادي الزمالك السابق، على عدم الحديث عن والدته بشكل دائم، إلا أنه كتب في وقت سابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خلال الاحتفال بعيد الأم في العام الماضي، رسالة إلى والدته: "في يوم عيدك يا أمى يا ست الحبايب افتقدك، أشعر بأنك كنتي سندي بعد الله سبحانه وتعالى، ومعاكي أبي رحمكم الله".

وأضاف: "الجنة ليست فقط هي التي تحت أقدامكم بل الدنيا كلها لا تساوي بدونك وبدون والدي".

وتابع: "لكل ابن وابنه لا تشيعوا وقتكما، لا تضيعوا وقتكم والدنيا تأخذكم وتنسوا تراعوا والديكم، فمفتاح الجنة رضاهم عنكم، وبركة الدنيا وخيرها في دعائهم وحتى بعد مماتهم رصيد دعائهم يستمر معكم ومع أحفادكم إلى نهاية العمر".

وكمل: "إلى كل ابن وابنة سارع إلى أمك وأبيك وقبلوا أياديهم واطلبوا منهم الدعاء والسماح قبل فوات الأوان، وتحية تقدير وعرفان إلى كل أم أنجبت وربت وغمرت أبناءها بالحب والحنان".

واختتم: "تحية لكل أم ليس في عيد الأم فقط بل في كل لحظة وثانية، وندعوا لمن توفاه الله سواء أم أو أب بالرحمة والمغفرة من رب العالمين، ولمن يعيشون بيننا ومازالوا على قيد الحياة بالصحة والستر وطول العمر".

كما حرص منصور اليوم أيضًا، على توجيه رسالة بمناسبة عيد الأم، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "اليوم الجمعة 21 مارس نحتفل جميعا بعيد الام، والام الجنة تحت أقدامها، أوصانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بها أمك ثم أمك ثم أمك، وحذرنا الله سبحانه وتعالى بألا نقل لها ولوالدنا آفا وأوصى بالوالدين احسانا".

وواصل: "الأم لا تحتاج يومًا للاحتفال بها كل سنة، الأم تستحق مع الأب الاحتفال والاحتفاء بهما طول العام، نصيحة لبعض الأبناء والبنات، الام وبعدها الأب دعواتهم وهم أحياء حماية من كل شر وحصانة مستمرة بعد مماتهم، أسرع وصالح والديك الحمد لله، كنت أقبل أيديهم حتى وأنا رئيس محكمة ولم أتكبر عليهما".

وأردف: "وكان البر بهما حتى مماتهما، انكسار ظهري بفقدانهما نتيجته أن دعواتهما استمرت معي وكانت القوة الكامنة الخفية التي حمتني من البطش والمؤامرات ومنحتني الصبر، وأنا داخل زنازين الظلم".

وأتم منصور: "لن ينفعك مالك ولا سلطانك حمايتك بعد الله، دعوات أمك وأبوك فلا تخسر هذا الكنز الذي نصحنا الله به رعايتهم، يارب كل أبن وبنت يعوا كلام الله ووصايا الرسول ويتقوا ربنا في أمهاتهم وآبائهم".

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