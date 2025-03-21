كتب- محمد عبدالهادي:

تعتبر علاقة إمام عاشور بوالدته من أكثر القصص المؤثرة في حياة اللاعبين ودعم الأسرة، نظرا للدور الكبير الذي لعبته منذ نعومة أظافره حتي أصبح أحد أفضل لاعبي الكرة المصرية.

وفي يوم عيد الأم، نبرز عبر "مصراوي" قصصة إمام عاشور ووالدته، التي لم يتوقف عن الإشادة بها في العديد من المناسبات، مؤكداً أنها كانت السند الأول له في كل خطوة.

تحدث إمام عاشور نجم الأهلي والزنالك السابق عن دور والدته الكبير في حياته الكروية، مشيراً إلى أنها كانت ترافقه في التدريبات منذ طفولته، ولم تبخل بأي جهد في دعمه لتحقيق حلمه.

وقال عاشور في تصريحات سابقة عبر قناة الأهلي: "عمري ما أنسى اللي عملته أمي معايا، ولو اتكلمت عنها لآخر عمري مش هوفيها حقها."

ومن بين المواقف التي لا ينساها عاشور مع والدته، حادث مروري تعرضا له أثناء عودتهما من التمرين خلال فترته مع غزل المحلة، حيث قال: "مرة واحنا مروحين من التمرين عملنا حادثة، وساعتها أمي كسرت باب العربية بإيدها، ورجلها اتكسرت علشان كانت عايزه تخرجني من العربية."

وفي ظهور آخر عبر القناة الأولي تحدث عاشور عن والدته وقال:" أمي في حتة تانية، وكانت معايا في كل لحظات حياتي وأنا صغير في بداية مشواري".

لم يكن دعم والدة إمام عاشور مقتصراً على المساندة العاطفية فقط، بل كانت جزءًا لا يتجزأ من رحلته في الملاعب، وهو ما أكدته بنفسها عندما ظهرت عبر قناة الأهلي قائلة: "أنا كنت مع إمام وهو بيتمرن طول فترة الناشئين، كنت بوديه واجيبه، وهو اللي خلاني أحب الكورة."

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