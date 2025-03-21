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"بتابع الزمالك عشاني"... ماذا قال ناصر منسي عن والدته ودعمها؟

07:29 م الجمعة 21 مارس 2025
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  • عرض 17 صورة
    ناصر منسي ووالدته
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    ناصر منسي ووالدته
  • عرض 17 صورة
    ناصر منسي ووالدته
  • عرض 17 صورة
    ناصر منسي مع والدته
  • عرض 17 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 17 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 17 صورة
    خطوبة ناصر منسي لاعب الزمالك (17)
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    خطوبة ناصر منسي لاعب الزمالك (19)
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    خطوبة ناصر منسي لاعب الزمالك (12)
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    شيكابالا وناصر منسي
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    ناصر منسي يحتفل بهدفه في مرمى الزمالك
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    زيزو وشيكابالا وناصر منسي
  • عرض 17 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 17 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 17 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 17 صورة
    ناصر منسي
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كتب- محمد عبدالهادي:

في يوم عيد الأم، تبرز قصص عديدة عن الدور الذي لعبته الأمهات في حياة نجوم كرة القدم، حيث لم يكن النجاح مجرد اجتهاد فردي، بل كان خلفه دعم مستمر ودعوات لا تنقطع.

من بين هؤلاء اللاعبين، ناصر منسي، مهاجم الزمالك، الذي لا يتوقف عن الإشادة بفضل والدته في مسيرته، مؤكداً أنها كانت السند الأول له في كل خطوة.

حيث تحدث عنها في تصريحات سابقة عبر "أون تايم سبورت"، وقال منسي: "والدتي زملكاوية متعصبة جدًا، تتابع كل مباريات الزمالك علشاني، وكانت دائمًا تدعمني في أصعب الأوقات."

وواصل: "والدتي دعمتني كتير في ظروفي الصعبة عندما كنت لا أشارك مع الزمالك، وقبل كل مباراة كانت تصلي لأجلي وتدعوا لي بأن أسجل".

ولم يتوقف تأثير والدته عند الدعاء فقط، بل كانت كلمتها دائمًا دافعًا له، حيث ذكرها عقب التتويج ببطولة الكونفدرالية، قائلاً: "أمي هي كلمة السر، بفضل دعواتها لي قبل كل مباراة."

وفي إحدى المرات، تحدثت والدة ناصر منسي بعد هدفه في السوبر الإفريقي أمام الأهلي، قائلة: "دعيت لابني أسبوع كامل عشان يسجل قدام الأهلي.

وتابعت:" ناصر عمره ما سابني لوحدي، وحتى لما يكون عنده مباريات بييجي يقعد معايا يومين، ناصر هو هديتي في الدنيا، مخلي أخواته البنات وأخوه مبسوطين، وهو من يومه طيب وغلبان."

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ناصر منسي مع والدته ناصر منسي ووالدته ناصر منسي نادي الزمالك والدة ناصر منسي
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