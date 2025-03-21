شبيه أشرف بن شرقي في الدوريات الأوروبية

كتب - نهى خورشيد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي كلوب بروج البلجيكي، والذي يحمل شبهًا كبيرًا بالنجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي المصري.

وكتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعليقاً ساخرًا على الصورة:"أشرف بن غربي"، في إشارة إلى التشابه بين بن شرقي ولاعب كلوب بروج هوجو فيتلسين.

ويشغل فيتلسين مركز خط الوسط، وشارك مع فريقه هذا الموسم في 34 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا وصنع فرصتين محققتين.

وفي سياق متصل، انضم أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك الأسبق إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعقد يمتد لموسمين ونصف قادمًا من نادي الريان القطري، في صفقة شكلت صدمة لجماهير الزمالك.

على صعيد آخر، تعرض الأهلي لهزيمة مفاجئة أمام إنبي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.