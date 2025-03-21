كتب- محمد عبدالهادي:

لطالما أكد حسين الشحات نجم الأهلي أن والدته لم تكن مجرد أم، بل كانت العائلة بأكملها بعد وفاة والده، حيث تحملت المسؤولية كاملة ووقفت بجانبه حتى حقق حلمه في عالم كرة القدم.

وفي عيد الأم، يقدم "مصراوي" حكاية الشحات ودور والدته في مسيرته بعدما شدد في الكثير من المناسبات أن الطريق لم يكن سهلاً أمامه لكن والدته كانت على استعداد لتقديم أي تضحية من أجله.

ففي تصريحات سابقة لها مع الإعلامية منى الشاذلي، قالت: "والده توفي وهو عنده 8 سنوات، وكان يحب كرة القدم منذ صغره، لذلك دعمته كثيرًا لأحقق حلمه."

ومن بين المواقف الصعبة التي مرت بها، كشفت أنها كادت تبيع شقتها من أجل استكمال مسيرة ابنها في الكرة، قائلة: "في إحدى السنوات، أحد الأندية طلب مني 20 ألف جنيه لاستمراره في الناشئين، واضطررت لعرض شقتي للبيع لتوفير المبلغ دون معرفة أحد، ولكن أحد الأعضاء أنهى الموضوع."

حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي يروي أيضًا فضل والدته التي كانت بمثابة العائلة، وكم التضحيات التي قامت بها بعد وفاة والده.

وفي هذا السياق قال حسين الشحات: "والدتي كانت بالنسبالي "أب"، فهي من اهتمت بموهبتي ودعمتني كثيرًا حتي وصلت إلى ما أنا عليه".

وخلال ظهوره في برنامج مني الشاذلي قال:" والدتي هي صاحبة الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالي، هي اللي عملتني وضحت بكل حاجه علشان أبقي في المكانه اللي وصلتلها دلوقت".

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