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"من غيرها ولا حاجة".. ماذا قال تريزيجيه عن دور والدته في مسيرته؟ (صور)

07:22 م الجمعة 21 مارس 2025
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    والدة تريزيجيه
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كتب- محمد عبدالهادي:

لم يخفِ محمود حسن تريزيجيه، لاعب الريان القطري والأهلي السابق، الدور الكبير الذي لعبته والدته في مسيرته الكروية، حيث كانت الداعم الأول له حتى رحيلها في يناير الماضي.

وكثيرا ما تحدث تريزيجيه عن علاقته القوية بوالدته "الحاجة فادية"، مؤكدًا أن دعواتها كانت مفتاح نجاحه في الملاعب.

وقال في تصريحات سابقة: "من غير دعوات أمي أنا ولا حاجة، قبل كل ماتش كنت لازم أكلمها."

لم يكن فقدان والده عائقًا أمام حلمه، فقد وجَد في والدته السند الحقيقي والدعم المستمر، وهو ما عبّر عنه بقوله: "والدي توفي وأنا بلعب كورة، ووالدتي كانت سند ليا ودعمتني كتير."

وعبر اللاعب عن حبه الشديد بوالدته في العديد من المناسبات التي لم ينساها فيها ودائما ما كان يتذكرها حيث كتب عبر حسابه على "إنستجرام": «الجنة تحت أقدمها وأنا لو هعيش خدامها ربنا ميحرمني منك أبدا يا أمي".

وفي مناسبة عيد الأم سنة 2016 كتب تريزيجه لوالدته عبر انستجرام: «كل سنة وإنتي بصحة وسعادة يا أمي يا أغلى حاجة في حياتي ربنا ميحرمني منك يارب إنتي بعد ربنا أكبر سبب في اللي أنا فيه"، مرفقا صورة وهو يقبل والدته.

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