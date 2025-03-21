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عمر الساعي يثير الجدل في عيد الأم بهذه الرسالة

07:17 م الجمعة 21 مارس 2025

عمر الساعي

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كتب - نهى خورشيد

أثار عمر الساعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، جدل متابعيه برسالة غامضة في عيد الأم.

وكتب الساعي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وبالتحديد عبر الاستوري:"فأما اليتيم فلا تقهر".

ويعاني عمر الساعي خلال الفترة الأخيرة مع القلعة الحمراء، بسبب خروجه أكثر من مرة من حسابات السويسري مارسيل كولر.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلى لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتلقي الأهلي أمس الخميس هزيمة من نظيره إنبي بهدف دون رد، في المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد السلام بالجولة الثانية من كأس العاصمة.

ستوري عمر الساعي

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عمر الساعي الأهلى عيد الأم إنستجرام عمر الساعي
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