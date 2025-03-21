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إمام عاشور يحتفل بزوجته ووالدته وحماته بعيد الأم

06:10 م الجمعة 21 مارس 2025
  • عرض 3 صورة
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    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 3 صورة
    إمام عاشور ووالدته
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كتب - نهى خورشيد

احتفل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بعيد الام موجهاً رسائل خاصة إلى كلاً من زوجته "ياسمين حافظ"، ووالدته ووالدة زوجته.

ونشر عاشور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 3 احتفالات مختلفة بعيد الأم.

الأولى بنشر صورة رفقة زوجته على أنغام أغنية "أم بيتي"، أمام الثانية بنشر صورة مع والدته مع رسالة خاصة:"كل سنة وأنتى طيبة ياحبيبتي".

كما احتفل بوالدة زوجته بنشر صورة تجمعها بها على أنغام أغنية:"بحبك يا أمي" لشيرين.

وفي سياق متصل، سقط الفريق الكروي بالنادي الأهلى في فخ الهزيمة أمام نظيره إنبي بهدف دون رد في المباراة التى جمعتهما أمس الخميس على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

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