كتب - يوسف محمد:

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات الكأس القطرية، على مباراة النادي الأهلي أمام إنبي المقرر إقامتها اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وكتب الطيب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جميل جداً، أن نشاهد الأهلى اليوم أمام إنبى".

وأضاف: "مش عيب، ولا غلط، أن الاهلى يرجع فى كلامه و يلعب رغم انسحابه، طالما القانون يسمح بذلك، إحنا يهمنا أن نادي كبير بحجم الأهلى يكون موجود، في جميع المنافسات".

واختتم الطيب: "بس المهم نتعلم من الدرس، ولا ننفعل أو نستعجل مستقبلاً ولا نتأثر بالسوشيال ميديا على طول الخط، مش كده ولا إيه؟".

ويذكر أن الأهلي أعلن في وقت سابق، عدم خوض مباراة القمة أمام نظيره الزمالك، الذي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس الجاري، إلا أن المارد الأحمر قرر عدم خوض المباراة، بسبب إسناد اللقاء إلى طاقم تحكيم مصري.

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