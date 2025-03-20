كتب - يوسف محمد:

أثار باسم مرسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حالة واسعة من الجدل بعد تصريحاته الأخيرة ضد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش.

تصريحات باسم مرسي ضد عبد الحميد بسيوني

وقال مرسي في تصريحات، عبر بودكاست "جول كاست"، الذي يقدمه عبد الرحمن مجدي: "اللاعبون كانوا يسخرون من عبد الحميد بسيوني، بسبب محاضراته، فهو مدرب لا يجيد التدريب ولا يمتلك أي فكر تدريبي".

وأضاف: "اللاعبون كانوا يتجاهلون ما يقوله، ويشرحون الخطة بأنفسهم لأنهم يرون أن محاضراته الفنية وحديثه، ليس له فائدة".

دعم نجوم كرة القدم لعبد الحميد بسيوني

وحرص العديد من نجوم كرة القدم المصرية ومشاهير الرياضة في مصر، على دعم المدير الفني، بعد التصريحات التي وجهت ضده من قبل باسم مرسي.

ومن بين اللاعبين الذين حرصوا على دعم بسيوني، هو نجم النادي الأهلي محمد مجدى أفشة، الذي قام بنشر صورة تجمعه رفقة بسيوني ووضع عليها رمز تعبيري قلب.

وعلق أحمد الطيب، المعلق الرياضي بقنوات الكأس، على تصريحات مرسي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "باسم مرسى والإعلامى المحترم عبدالرحمن مجدى 2 أنا بحبهم، لكن أتمنى من باسم مرسى أنه يعتذر و بسرعة للكابتن عبد الحميد بسيونى أطيب و أكثر المدربين أخلاق حميدة و كفاءة، بعيداً عن كونه كلاعب مهاجم عظيم للزمالك و الإسماعيلى ومنتخب مصر و صاحب أسرع هاتريك في تاريخ أمم أفريقيا و كونه هداف للدوري".

وأضاف: "غير كده بقى مدرب محترم مهنيّاً و أخلاقيّاً، عمره ما غلط فى حد مهما تعرض لظلم وأخطاء تحكيمية عطلته، وفوزه ببطولة مع نادى الجيش المحترم، بعيد عن زمالك وأهلي لم يفعلها إلا القليل من مدربي مصر ، أنا زعلان من باسم مرسي جداً، أنتظر اعتذاره لكابتن عبدالحميد بسيونى ولأسرة المدربين المصريين عموماً، لأن باسم كان مهاجما كبيرا و هدافا ممتازا".

واختتم الطيب: "وله مكانة جيدة عندنا كلنا، تحفظي على المهذّب المذيع الخلوق عبدالرحمن مجدي أنه سمح بإذاعة ما قاله باسم مرسى و هو غضبان، خاصة وأن البرنامج مسجل ويمكن مسح ما يراه غير مناسب، عموماً هى سقطة فى حق باسم مرسى مهم تداركها بسرعة، أرجو من عبدالحميد بسيونى أنه ما يزعلش وأحنا كلنا بنعتذر له جداً ، لأن مكانته عندنا كلنا عظيمة و محترمة".

وعلى الجانب الآخر، كتب ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، رسالة إلى عبد الحميد بسيوني، جاءت كالتالي: "أسفين يا كابتن بسيوني، غير مصدق حتى الآن لحجم الوقاحة في تصريحات الكابتن "مش متابع"، في حق المدرب الخلوق كابتن عبد الحميد بسيوني".

أوضح: "لم أقابله في حياتي إلا أنني أشهد له بالخلق الرفيع من خلال تواصلنا التليفوني الدائم".