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ستوري نجوم كرة القدم.. لاعب الزمالك يدعم غزة.. عواد يهنئ شوبير.. إمام عاشور وأمح

01:15 ص الخميس 20 مارس 2025
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    أحمد حسن كوكا
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    إمام عاشور
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    عمر فرج
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    فرجاني ساسي
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    طارق حامد
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    كريستيانو رونالدو
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    محمد عواد
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    أليو ديانج
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كتب- محمد عبدالهادي:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

شارك كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، متابعيه صورته من تدريبات منتخب البرتغالي.

فيما شارك النجم البرازيلي نيمار لاعب سانتوس البرازيلي متابعيه عبر حسابه الرسمي على انستجرام، صورة له رفقة ابنته الصغيرة.

وحرص محمد عواد حارس مرمي نادي الزمالك، علي مشاركة صورة له عبر انستجرام مع حارس الأهلي مصطفى شوبير هنأه بعيد ميلاده.

كما حرص المهاجم الفلسطيني عمر فرج لاعب نادي الزمالك والمعار لفريق ديجرفورس السويدي، على دعم غزة من خلال نشر صورة لشهداء قصف العدوان الذي تعرضوا له.

من جانبه شارك طارق حامد لاعب فريق ضمك السعودي متابعيه عبر حسابه الرسمي على انستجرام صورة له وهو يجري بعض التدريبات التأهيلية.

وحرص إمام عاشور لاعب النادي الأهلي على مشاركة متابعيه صورة له عبر انستجرام خلال زيارته لأمح الدولي الذي يعاني من وعكة صحية بالمستشفى.

كما احتفل اللاعب التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والغرافة القطري الحالي بعيد ميلاده من خلال نشر صورة له عبر انستجرام.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

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